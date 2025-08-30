"Вест Хэм" объявил о покупке Магасса

"Вест Хэм" объявил о приобретении опорного полузащитника французского "Монако" Сунгуту Магасса.

Магасса заключил с "Вест Хэмом" долгосрочный контракт и стал вторым новичком "молотобойцев" за день посе Матеуша Фернандеша, приглашенного из "Саутгемптона".



Sky Sports оценивает трансфер 21-летнего француза, также способного сыграть центрального защитника, в 17.3 млн. фунтов.



Магасса находился в системе "Монако" с 14 лет, за первую команду дебютировав в январе 2022. В прошлом сезоне Сунгуту сыграл 31 матч во всех соревнованиях.



Добавим, прошлым летом Магасса завоевал серебро со сборной Франции под руководством Тьерри Анри на Олимпийских играх в Париже.