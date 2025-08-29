"Марсель" обсуждает покупку Зинченко

Александр Зинченко Французский "Марсель" договаривается о приобретении защитника "Арсенала" Александра Зинченко.

Зинченко был основным левым защитником "Арсенала" в свои первые два сезона после перехода из "Манчестер Сити" за 32 миллиона фунтов в 2022 году.

Однако в прошлом сезоне Зинченко завершил трансформацию в глубокого резервиста, вдобавок сейчас от контракта 28-летнего украинца остается только один год.

Поэтому "Арсенал" открыт к расставанию с Зинченко, и The Athletic утверждает, что "Марсель" пытается согласовать постоянный трансфер Александра.

Главной проблемой к отъезду Зинченко во Францию является внушительная зарплата Александра, и стороны попытаются найти этому решение в заключительные дни летнего трансферного окна.




Метки Арсенал, Зинченко, Марсель

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 209

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. os 29.08.2025 21:05 # os
    Посмотрел какая у него зарплата и назрел вопрос - у Артеты всё вообще с головой в порядке?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: