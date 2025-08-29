"Марсель" обсуждает покупку Зинченко

Французский "Марсель" договаривается о приобретении защитника "Арсенала" Александра Зинченко.

Зинченко был основным левым защитником "Арсенала" в свои первые два сезона после перехода из "Манчестер Сити" за 32 миллиона фунтов в 2022 году.



Однако в прошлом сезоне Зинченко завершил трансформацию в глубокого резервиста, вдобавок сейчас от контракта 28-летнего украинца остается только один год.



Поэтому "Арсенал" открыт к расставанию с Зинченко, и The Athletic утверждает, что "Марсель" пытается согласовать постоянный трансфер Александра.



Главной проблемой к отъезду Зинченко во Францию является внушительная зарплата Александра, и стороны попытаются найти этому решение в заключительные дни летнего трансферного окна.