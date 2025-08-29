"Марсель" обсуждает покупку Зинченко
Французский "Марсель" договаривается о приобретении защитника "Арсенала" Александра Зинченко.
Зинченко был основным левым защитником "Арсенала" в свои первые два сезона после перехода из "Манчестер Сити" за 32 миллиона фунтов в 2022 году.
Однако в прошлом сезоне Зинченко завершил трансформацию в глубокого резервиста, вдобавок сейчас от контракта 28-летнего украинца остается только один год.
Поэтому "Арсенал" открыт к расставанию с Зинченко, и The Athletic утверждает, что "Марсель" пытается согласовать постоянный трансфер Александра.
Главной проблемой к отъезду Зинченко во Францию является внушительная зарплата Александра, и стороны попытаются найти этому решение в заключительные дни летнего трансферного окна.
Посмотрел какая у него зарплата и назрел вопрос - у Артеты всё вообще с головой в порядке?
