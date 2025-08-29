Сака может вернуться через пару недель

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что вингер Букайо Сака может вернуться в строй через "пару недель".

Сака получил травму задней поверхности бедра во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Лидса" в прошлый уикенд (5:0).



Углубленное обследование развеяло существовавшие опасения, и Сака избежал операции. Кроме того, отсутствие 23-летнего англичанина будет смягчено для "Арсенала" предстоящим международным перерывом.



"Дела Букайо идут хорошо, но, к сожалению, он пропустит несколько недель".



"Операция не нужна. Это не настолько плохо, как в предыдущий раз. Разумеется, ему очень не повезло, но это другая нога".



"Он что-то почувствовал, поэтому он пропустит пару недель. Давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни и недели, повторим обследование, а там станет видно", — цитирует Артету Sky Sports.