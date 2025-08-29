"Пэлас" приобрел Пино на замену Эзе

"Кристал Пэлас" подтвердил приобретение вингера испанского "Вильярреала" Йереми Пино.

"Пэлас" удалось завершить приобретение Пино стоимостью 26 миллионов фунтов в срок до матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье.



22-летний испанец заключил с "Пэлас" контракт до 2030 года и будет призван заменить на "Селхерст Парк" Эберечи Эзе, как раз и забрав себе 10-й номер проданного в "Арсенал" игрока.



Пино дебютировал за "Вильярреал" в 2020 году, всего совершив 45 результативных действий в 175 матчах.



За плечами у Пино также 15 сыгранных за сборную Испании матчей, в которых он забил три гола.