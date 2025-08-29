Жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги Конференций
"Астон Вилла", "Ноттингем Форест" узнали имена своих соперников по общему этапу Лиги Европы, а "Кристал Пэлас" — Лиги Конференций.
Среди соперников, с которыми сразится "Вилла", выделяются "Фейеноорд", "Фенербахче" и "Болонья".
Матч "Форест" против "Малье" будет повторением победного для "лесников" финала Кубка европейских чемпионов 1979 года. Также команду Нуну Эшпириту Санту ждут матчи против "Порту" и "Реал Бетис".
"Пэлас", который с успехом преодолел квалификацию Лиги Конференций, на общем этапе сыграет с киевским "Динамо", ирландским "Шелбурном" и родственным "Челси" "Страсбуром".
Добавим, общий этап Лиги Европы стартует 24 сентября, Лиги Конференций — 2 октября.
Лига Европы
"Астон Вилла": "Ред Булл" (Австрия), "Фейеноорд" (Голландия), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Фенербахче" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Базель" (Швейцария), "Болонья" (Италия), "Гоу Эхед Иглз" (Голландия).
"Ноттингем Форест": "Порту" (Португалия), "Реал Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия), "Брага" (Португалия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия), "Мальме" (Швеция), "Утрехт" (Голландия).
Лига Конференций
"Кристал Пэлас": АЗ (Голландия), "Динамо" (Украина), "Страсбур" (Франция), КуПС (Финляндия), АЕК (Кипр), "Шелбурн" (Ирландия).
29.08.2025 17:00
Просмотров: 652
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Никчёмный гейклуб аснл будет играть в ЛЕ весной.
(ответить)
У Астон Виллы конкурентов нет , у Фореста - тем более ... А для КП там вообще изи.
Но они , конечно , же будут исполнять ничейки 0:0 там типо 1:0 еле-еле ))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий