Жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги Конференций

"Астон Вилла", "Ноттингем Форест" узнали имена своих соперников по общему этапу Лиги Европы, а "Кристал Пэлас" — Лиги Конференций.

Среди соперников, с которыми сразится "Вилла", выделяются "Фейеноорд", "Фенербахче" и "Болонья".



Матч "Форест" против "Малье" будет повторением победного для "лесников" финала Кубка европейских чемпионов 1979 года. Также команду Нуну Эшпириту Санту ждут матчи против "Порту" и "Реал Бетис".



"Пэлас", который с успехом преодолел квалификацию Лиги Конференций, на общем этапе сыграет с киевским "Динамо", ирландским "Шелбурном" и родственным "Челси" "Страсбуром".



Добавим, общий этап Лиги Европы стартует 24 сентября, Лиги Конференций — 2 октября.



Лига Европы



"Астон Вилла": "Ред Булл" (Австрия), "Фейеноорд" (Голландия), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Фенербахче" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Базель" (Швейцария), "Болонья" (Италия), "Гоу Эхед Иглз" (Голландия).



"Ноттингем Форест": "Порту" (Португалия), "Реал Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия), "Брага" (Португалия), "Мидтьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия), "Мальме" (Швеция), "Утрехт" (Голландия).



Лига Конференций



"Кристал Пэлас": АЗ (Голландия), "Динамо" (Украина), "Страсбур" (Франция), КуПС (Финляндия), АЕК (Кипр), "Шелбурн" (Ирландия).