Мерсон: "Юнайтед" пригласил неправильного тренера"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что Рубен Аморим — неправильный тренер для "Манчестер Юнайтед".

В минувшую среду "Юнайтед" сенсационно уступил "Гримсби" из Лиги Два в Кубке Лиги, только усилив ощущение разочарования от своей игры на старте нового сезона.



По мнению Мерсона, боссы "Юнайтед" просчитались с самого начала, когда пригласили Аморима, который своих успехов со "Спортингом" добился, играя в несвойственной "красным дьяволам" манере.



"Когда он говорит "мои игроки громко высказались", это означает, он видел достаточно, чтобы понять, что они по-настоящему не играют за него".



"Затем он сказал "я не могу поменять всех 22 игроков". Это означает, "уйти придется мне".



"Я сам был тренером в "Уолсолле". Ты просто знаешь, у тебя есть это ощущение, когда дела идут не так".



"Когда Аморим пришел, все знали, что он будет играть в три защитника. Все знали. "Манчестер Юнайтед" знал. Владельцы знали".



"Он получил эту работу благодаря тому, как он играл. Но у них никогда не было игроков, чтобы играть таким образом. Никогда".



"Я бы мог представить его в "Челси" с Мало Гюсто, Рисом Джеймсом — атакующими вингбеками, которые участвуют в созидании и выполняют передачи с флангов. Они носятся взад и вперед. У "Челси" есть трое центральных защитников, которым бы подошла его манера игры".



"Они пригласили неправильного человека для имеющихся у них игроков. Он увидел, что менять нужно все. Они не собираются этого делать, а он не собирается подстраиваться под "Манчестер Юнайтед".



"Он прибыл из Португалии и получил одну из крупнейших работ в мировом футболе благодаря тому, как он играл. Почему он должен меняться?"



"Он не хотел приходить посреди сезона, потому что знал, что у них нет игроков его типа. Нет вингбеков. Он был вынужден взяться за эту работу, это было безумно мучительно, и в этом сезоне у него ничего не получается".



"Наверное, обладая Брианом Мбемо, Матеусом Куньей и Беньямином Шешко впереди, Аморим думал: "Я просто должен забивать больше, чем соперник". Также есть Бруну Фернандеш. Но я не думаю, что это сработает", — цитирует Мерсона Sky Sports.