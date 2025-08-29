"Вилла" договаривается о возвращении Асенсио

Марко Асенсио "Астон Вилла" ведет переговоры с французским ПСЖ о возвращении атакующего полузащитника Марко Асенсио.

Асенсио забил восемь голов в 21 матче за "Виллу" во время своей аренды во второй половине прошлого сезона.

Как сообщает Sky Sport Germany, теперь "Вилла" пытается вернуть Асенсио, который, вопреки слухам, не был близок к переходу в "Фенербахче".

У Асенсио остается один год по контракту, поэтому ПСЖ исключает повторный уход Марко в аренду и лишь готов продать 29-летнего испанца.




