"Ливерпуль" готовится предложить 130 млн. фунтов за Исака

Александер Исак "Ливерпуль" готовится сделать рекордное для Премьер-Лиги предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

В начале августа "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" по Исаку в 110 млн. фунтов плюс бонусы. Это сильно расстроило Александера, который взбунтовался и отказался играть за "сорок".

Однако за последние 24 часа "Ливерпуль" стал значительно ближе к покупке Исака, потому что "Ньюкасл" согласовал переход нападающего "Штутгарта" Ника Вольтемаде за 69.2 млн. фунтов.

Как сообщает The Telegraph, ссылаясь на свои источники, теперь "Ливерпуль" собирается сделать улучшенное предложение по Исаку, потому что "Ньюкасл" приглашает Вольтемаде как замену Александеру.

Ожидается, что новое предложение "Ливерпуля" по 25-летнему шведу составит 130 млн. фунтов, без учета бонусов.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1103

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sherlock2025 29.08.2025 15:15 # sherlock2025
    хороший спектакль
    Исак , походу, в доле с сороками

    (ответить)

  2. dvaodinfy 29.08.2025 15:08 # dvaodinfy
    Вам защитники нужны, вы все нападение покупаете

    (ответить)

  3. kapken 29.08.2025 14:09 # kapken
    На 135-140 млн фунтов сойдутся, наверняка. У Ливера есть балласт, который нужно спихнуть куда-нибуть для трансфера Исака? Пусть сейчас продают свой неликвид.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: