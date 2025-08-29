"Ливерпуль" готовится предложить 130 млн. фунтов за Исака

"Ливерпуль" готовится сделать рекордное для Премьер-Лиги предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

В начале августа "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" по Исаку в 110 млн. фунтов плюс бонусы. Это сильно расстроило Александера, который взбунтовался и отказался играть за "сорок".



Однако за последние 24 часа "Ливерпуль" стал значительно ближе к покупке Исака, потому что "Ньюкасл" согласовал переход нападающего "Штутгарта" Ника Вольтемаде за 69.2 млн. фунтов.



Как сообщает The Telegraph, ссылаясь на свои источники, теперь "Ливерпуль" собирается сделать улучшенное предложение по Исаку, потому что "Ньюкасл" приглашает Вольтемаде как замену Александеру.



Ожидается, что новое предложение "Ливерпуля" по 25-летнему шведу составит 130 млн. фунтов, без учета бонусов.