"Вест Хэм" купил Матеуша Фернандеша за 42 млн. фунтов

"Вест Хэм" объявил о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Матеуша Фернандеша за 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

Фернандеш заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2030 года и стал третьим самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба после Себастьяна Алле и Лукаса Пакеты, которые обошлись "молотобойцам" в 45 и 51 млн. фунтов, соответственно.



"Саутгемптон" только год назад купил Фернандеша у "Спортинга" за 15 млн. фунтов, и с тех пор 21-летний португалец сыграл 46 матчей за "святых", забив четыре гола и отдав семь результативных передач.



"Я очень рад оказаться здесь. Я очень взволнован, что буду играть за "Вест Хэм". Думаю, это большой шаг для меня. Это большой клуб, огромный клуб. Проект, стадион, город, все".



"Я хочу постараться играть в футбол, наслаждаться футболом, не только бегая и стараясь забивать, но также играя в хороший футбол. Думаю, стараться изо всех сил каждый день — это самое важное", — сообщил Фернандеш.