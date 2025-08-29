"Тоттенхэм" завершает приобретение Хави Симонса

Хави Симонс "Тоттенхэм" завершает приобретение Хави Симонса, опередив соседей из "Челси" в борьбе за атакующего полузащитника "РБ Лейпциг".

Согласно слухам, ранее этим летом Симонс отверг интерес "Манчестер Сити" и "Баварии", потому что хотел перейти только в "Челси".

"Челси" оказалось непросто договориться с "РБ Лейпциг" о компенсации за Симонса — в отличие от "Тоттенхэма", чье предложение в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов) было принято немецкой стороной.

Ранее на текущей неделе Симонс прибыл в Лондон, и болельщики "Челси" до последнего надеялись, что их клуб перебьет предложение "Тоттенхэма", однако этого не случится.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 22-летний голландец сделал свой выбор в пользу "Тоттенхэма", уже пройдя медобследование и подписав со "шпорами" контракт до 2030 года с опцией продления на 24 месяца.

Теперь трансфер Симонса лишь нуждается в официальном подтверждении, а дебютировать за "Тоттенхэм" Хави сможет в дерби против "Вест Хэма" 13 сентября.




Метки РБ Лейпциг, Симонс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 212

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 29.08.2025 12:09 # vagifspurs
    Вроде бы купили Хави Симонса, а получилось, что обоссаны Арсенал с Челси, почему так?

    (ответить)

  2. rumiplo 29.08.2025 12:07 # rumiplo
    малорики,поздравляем

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: