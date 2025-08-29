Игроки "Юнайтед" чувствуют, что Аморим может уйти
Игроки "Манчестер Юнайтед" чувствуют, что главный тренер Рубен Аморим может покинуть клуб по своей инициативе.
И хотя новый сезон едва стартовал, Аморим уже находится под серьезным давлением. "Юнайтед" неважно стартовал в Премьер-Лиге, а в минувшую среду был выбит из Кубка Лиги представляющим четвертый дивизион "Гримсби".
По информации The Guardian, "Юнайтед" не планирует увольнять Аморима, но внутри клуба есть ощущение, что Рубен, скорее, уйдет сам, чем изменит свои методы, которые пока не показали себя работоспособными в Англии.
Внутри раздевалки есть недоумение, почему Аморим так упорствует со схемой 3-4-3, хотя набрал только 27 очков в своих 29 матчах Премьер-Лиги. Также игроки находят контрпродуктивной манеру Рубена по выстраиванию отношений с подопечными.
Утверждается, что отставка Аморима, приступившего к работе в "Юнайтед" в ноябре 2024, может случиться уже в международный перерыв в сентябре. По крайней мере, разговор с руководством во время паузы ждет Рубена точно.
Добавим, сразу после международного перерыва "Юнайтед" ждет дерби на поле "Манчестер Сити" 14 сентября.
29.08.2025 11:00
Просмотров: 1132
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Его надо увольнять прямо сейчас, он уже сдался это прям видно.
(ответить)
Дайте время на исправление ситуации: впереди грозные соперники - Сити и Челси. Как правило, команда хорошо настраивается на них.
(ответить)
Шо правда?
(ответить)
игроки мю сливают очередного тренера
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий