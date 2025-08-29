Игроки "Юнайтед" чувствуют, что Аморим может уйти

Игроки "Манчестер Юнайтед" чувствуют, что главный тренер Рубен Аморим может покинуть клуб по своей инициативе.

И хотя новый сезон едва стартовал, Аморим уже находится под серьезным давлением. "Юнайтед" неважно стартовал в Премьер-Лиге, а в минувшую среду был выбит из Кубка Лиги представляющим четвертый дивизион "Гримсби".



По информации The Guardian, "Юнайтед" не планирует увольнять Аморима, но внутри клуба есть ощущение, что Рубен, скорее, уйдет сам, чем изменит свои методы, которые пока не показали себя работоспособными в Англии.



Внутри раздевалки есть недоумение, почему Аморим так упорствует со схемой 3-4-3, хотя набрал только 27 очков в своих 29 матчах Премьер-Лиги. Также игроки находят контрпродуктивной манеру Рубена по выстраиванию отношений с подопечными.



Утверждается, что отставка Аморима, приступившего к работе в "Юнайтед" в ноябре 2024, может случиться уже в международный перерыв в сентябре. По крайней мере, разговор с руководством во время паузы ждет Рубена точно.



Добавим, сразу после международного перерыва "Юнайтед" ждет дерби на поле "Манчестер Сити" 14 сентября.