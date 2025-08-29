Хюрцелер на 100 процентов уверен, что Балеба останется в "Брайтоне"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер на 100 процентов уверен, что полузащитник Карлос Балеба останется в клубе.

Ранее этим летом ходили упорные слухи о намерении "Манчестер Юнайтед" приобрести Балеба, который своей игрой за "Брайтон" заслужил репутацию одного из лучших опорников в Премьер-Лиге.



Однако на своей пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Сити" Хюрцелер подтвердил, что Балеба продолжит выступать за "Брайтон" и после 1 сентября, даже если "чайки" вдруг получат роскошное предложение.



"Да. Если существует число выше 100, то я бы назвал его вам, поэтому я абсолютно уверен", — цитирует Хюрцелера BBC.