"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Хави Симонса

"Тоттенхэм" достиг договоренности с "РБ Лейпциг" о покупке атакующего полузащитника Хави Симонса.

"Тоттенхэм" обратил свой взор на Симонса после того, как проиграл борьбу "Арсеналу" за Эберечи Эзе и не смог убедить "Манчестер Сити" отпустить Савиньо, и сейчас журналист Фабрицио Романо утверждает, что предложение "шпор" в 60 миллионов евро (51.8 млн. фунтов) было принято "РБ Лейпциг".



"Тоттенхэм" надеется оформить приобретение 22-летнего игрока сборной Голландии в ближайшие 24 часа, благо Хави уже прибыл в Лондон и готов к прохождению медобследования.



На протяжении последних недель переговоры по Симонсу также вел "Челси", однако "синие" так и не смогли достичь компромисса с "РБ Лейпциг".