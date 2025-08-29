"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Хави Симонса
"Тоттенхэм" достиг договоренности с "РБ Лейпциг" о покупке атакующего полузащитника Хави Симонса.
"Тоттенхэм" обратил свой взор на Симонса после того, как проиграл борьбу "Арсеналу" за Эберечи Эзе и не смог убедить "Манчестер Сити" отпустить Савиньо, и сейчас журналист Фабрицио Романо утверждает, что предложение "шпор" в 60 миллионов евро (51.8 млн. фунтов) было принято "РБ Лейпциг".
"Тоттенхэм" надеется оформить приобретение 22-летнего игрока сборной Голландии в ближайшие 24 часа, благо Хави уже прибыл в Лондон и готов к прохождению медобследования.
На протяжении последних недель переговоры по Симонсу также вел "Челси", однако "синие" так и не смогли достичь компромисса с "РБ Лейпциг".
29.08.2025 08:00
Просмотров: 730
Тоттенхэм по красоте Чорли наебал
Не нужен был.
