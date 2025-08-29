Аморим сохраняет поддержку владельцев "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сохраняет поддержку владельцев своего клуба.
В минувшую среду "Юнайтед" сенсационно уступил "Гримсби" из четвертого английского дивизиона и вылетел из Кубка Лиги.
Неважно "Юнайтед" стартовал и в новом сезоне Премьер-Лиги, набрав одно очко в двух первых матчах. В этих двух матчах "красные дьяволы" забили лишь один гол, да и тот оказался автоголом.
После поражения в серии пенальти от "Гримсби" Аморим намекнул на возможную отставку со своего поста и на то, что команда его не слушается.
Однако BBC может подтвердить, что владельцы "Юнайтед" по-прежнему верят в Аморима. Боссы клуба ориентируются на долгосрочную перспективу и всегда понимали, что этот путь не будет гладким.
"Юнайтед" уже продемонстрировал свою веру в Аморима этим летом, поддержав Рубена инвестициями на 200 миллионов фунтов для усиления атакующей линии.
