Майну попросил "Юнайтед" отпустить его в аренду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну уведомил свой клуб о желании уйти в аренду ради регулярной игровой практики.

Майну не сыграл ни минуты в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги. Кобби лишь дождался своего шанса против "Гримсби" в Кубке Лиги, откуда "Юнайтед" сенсационно вылетел.



По информации The Athletic, в четверг у Майну состоялась встреча с руководством "Юнайтед", и 20-летний англичанин выразил мнение, что текущая ситуация не способствует развитию его карьеры.



Майну не желает разрывать отношения с "Юнайтед" насовсем и просит отпустить его лишь в аренду, однако Кобби было сказано, что клуб не позволит этому случиться.



Боссы "Юнайтед" всецело ожидают, что Майну останется и будет сражаться за место в составе команды Рубена Аморима.