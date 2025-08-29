"Арсенал" подтвердил, что Хаверц перенес операцию на колене

Кай Хаверц "Арсенал" подтвердил, что нападающий Кай Хаверц перенес операцию на поврежденном колене.

Хаверц получил травму колена во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 17 августа, появившись вместо Виктора Дьекереша на заключительные полчаса.

После углубленных обследований и консультаций со специалистами стало понятно, что Хаверц нуждается в операции, которую Кай перенес в четверг.

"Арсенал" не называет сроки восстановления Хаверца, однако Sky Sports не ожидает, что отсутствие 26-летнего игрока сборной Германии затянется. Вероятно, счет пойдет на недели, нежели месяцы.

Добавим, в прошлом сезоне Хаверц пропустил три с половиной месяца с полученной в феврале травмой задней поверхности бедра, хотя в своей дебютной кампании в "Арсенале" сыграл 37 из 38 матчей в Премьер-Лиге.




Метки Арсенал, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 347




Поиск: