"Арсенал" подтвердил, что Хаверц перенес операцию на колене

"Арсенал" подтвердил, что нападающий Кай Хаверц перенес операцию на поврежденном колене.

Хаверц получил травму колена во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 17 августа, появившись вместо Виктора Дьекереша на заключительные полчаса.



После углубленных обследований и консультаций со специалистами стало понятно, что Хаверц нуждается в операции, которую Кай перенес в четверг.



"Арсенал" не называет сроки восстановления Хаверца, однако Sky Sports не ожидает, что отсутствие 26-летнего игрока сборной Германии затянется. Вероятно, счет пойдет на недели, нежели месяцы.



Добавим, в прошлом сезоне Хаверц пропустил три с половиной месяца с полученной в феврале травмой задней поверхности бедра, хотя в своей дебютной кампании в "Арсенале" сыграл 37 из 38 матчей в Премьер-Лиге.