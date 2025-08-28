"Челси" согласовал приобретение Гарначо

Алехандро Гарначо "Челси" согласовал приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

По информации The Athletic, стоимость сделки по Гарначо составит фиксированные 40 миллионов фунтов, а также "Юнайтед" будет положена доля в 10 процентов от последующей перепродажи игрока "Челси".

В пятницу Гарначо пройдет медобследование в Лондоне, после чего подпишет с "Челси" контракт до 2032 года.

Гарначо еще в концовке прошлого сезона впал в немилость к наставнику "Юнайтед" Рубену Амориму и этим летом тренировался отдельно от первой команды "красных дьяволов".

Гарначо интересовались и другие клубы, но 21-летний аргентинец с самого начала дал понять, что отправится только в "Челси", если покинет "Юнайтед".

Добавим, в прошлом сезоне Гарначо забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 58 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 501

Последние комментарии:




  1. goey 28.08.2025 23:32 # goey
    В Страсбур его сразу.. Пусть там ошивается

  2. sherlock2025 28.08.2025 23:11 # sherlock2025
    c рождения -за пенсов был, короч ..)

