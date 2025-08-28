"Ньюкасл" согласовал покупку Вольтемаде

"Ньюкасл" согласовал приобретение нападающего немецкого "Штутгарта" Ника Вольтемаде за рекордные для своего клуба 64 миллиона фунтов.

Указанная сумма содержит 4 млн. фунтов в виде бонусов и превышает те 63 млн. фунтов, в которые "Ньюкаслу" обошелся Александер Исак три года назад.



Уже в пятницу 23-летний Вольтемаде, на счету которого два матча за сборную Германии, пройдет медобследование у "сорок".



В прошлом сезоне Вольтемаде забил 17 голов в 33 матчах за "Штутгарт", чем заинтересовал "Баварию", однако гранду Бундеслиги не удалось согласовать компенсацию за Ника — в отличие от "Ньюкасла".



Приобретение Вольтемаде увеличивает вероятность того, что упомянутый Исак покинет "Ньюкасл" до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.