"Ньюкасл" согласовал покупку Вольтемаде

Ник Вольтемаде "Ньюкасл" согласовал приобретение нападающего немецкого "Штутгарта" Ника Вольтемаде за рекордные для своего клуба 64 миллиона фунтов.

Указанная сумма содержит 4 млн. фунтов в виде бонусов и превышает те 63 млн. фунтов, в которые "Ньюкаслу" обошелся Александер Исак три года назад.

Уже в пятницу 23-летний Вольтемаде, на счету которого два матча за сборную Германии, пройдет медобследование у "сорок".

В прошлом сезоне Вольтемаде забил 17 голов в 33 матчах за "Штутгарт", чем заинтересовал "Баварию", однако гранду Бундеслиги не удалось согласовать компенсацию за Ника — в отличие от "Ньюкасла".

Приобретение Вольтемаде увеличивает вероятность того, что упомянутый Исак покинет "Ньюкасл" до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.




Метки Вольтемаде, Ньюкасл, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 22:00

  1. redstyle 28.08.2025 22:11 # redstyle
    Походу Исака берём. У него норм конкуренция с Экитеке будет

    (ответить)

