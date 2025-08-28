"Пэлас" вышел в общий этап Лиги Конференций

"Кристал Пэлас" достиг общего этапа Лиги Конференций, завершив вничью 0:0 ответный матч раунда плей-офф квалификации против норвежского "Фредрикстада".

Напомним, неделю назад "Пэлас" сыграл первый в своей истории матч в еврокубках, отпраздновав домашнюю победу 1:0 над "Фредрикстадом" со счетом 1:0 благодаря голу Жан-Филиппа Матета.



Ответная встреча двух команд в Норвегии не принесла голов, поэтому "Пэлас" взял верх по сумме двух матчей и вышел в основной этап Лиги Конференций.



Добавим, УЕФА проведет жеребьевку основного этапа третьего по значимости клубного турнира Европы в пятницу.



"Фредрикстад" (Норвегия) — "Кристал Пэлас" — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Уортн, Лерма, Соса (Митчелл 78), Сарр, Матета, Камада (Девенни 90).