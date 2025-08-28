Жеребьевка общего этапа Лиги Чемпионов в сезоне 2025/26

Лига Чемпионов Представляющие Англию "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" обрели своих соперников по общему этапу Лиги Чемпионов.

В сезоне 2025/26 родина футбола будет представлена в элитном европейском турнире сразу шестью командами, что стало возможно благодаря высокому рейтингу Англии и победе "Тоттенхэма" в Лиге Европы.

Перед началом жеребьевки "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" были в первой корзине, "Арсенал" — во второй, "Тоттенхэм" — в третьей, "Ньюкасл" в четвертый.

Добавим, общий этап Лиги Чемпионов стартует 16 сентября 2025 и завершится 28 января 2026.

"Манчестер Сити":  "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Реал" (Испания), "Байер" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Галатасарай" (Турция), "Монако" (Франция).

"Ливерпуль":  "Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), ПСВ (Голландия), "Марсель" (Франция), "Карабах" (Азербайджан) и "Галатасарай" (Турция).

"Челси": "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Аякс" (Голландия), "Наполи" (Италия), "Пафос" (Кипр) и "Карабах" (Азербайджан).

"Арсенал": "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция), "Славия" (Чехия), "Кайрат" (Казахстан) и "Атлетик" (Испания).

"Тоттенхэм": "Боруссия Дортмунд" (Германия), ПСЖ (Франция), "Вильярреал" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Копенгаген" (Дания), "Монако" (Франция).

"Ньюкасл": "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Байер" (Германия), ПСВ (Голландия), "Марсель" (Франция), "Атлетик" (Испания), "Юнион" (Бельгия).




Последние комментарии:




  1. standard 28.08.2025 20:49 # standard
    Знаете почему у Рауана Егінбайулы ник zaeba1l? потому что его заебал halamadrid94

    (ответить)

  2. narcot 28.08.2025 20:44 # narcot
    кексон > любой нап пидрида среаловского. спорить будеть только водоросль

    (ответить)

  3. sean-dyche18plus 28.08.2025 20:38 # sean-dyche18plus
    ебать.наполи.бенфика.барса.бавария.флэшбеки из 2012.лч забирает Императорси.тут без вариантов.

    (ответить)

  4. scauzer11 28.08.2025 20:36 # scauzer11
    что за псж из голандии у ньюкасла))

    (ответить)

  5. scauzer11 28.08.2025 20:36 # scauzer11
    что за псж из голандии у шпор))

    (ответить)

  6. halamadrid94 28.08.2025 20:36 # halamadrid94
    Сука, какие пенсы жалкие, обижаются, проклинают Ньюкасл, который не хотел переплачивать за сенегальского дауна. Хз, даже не факт что они интересовались им, вброс от пенсов. Хотя Вольтемаде и Странд Ларсен явно лучше этого пенсовского неадеквата. Уахахахаха

    (ответить)

  7. montgomery 28.08.2025 20:31 # montgomery
    28.08.2025 19:43 #
    bembo

    ета жреба какой-то ебанизм.
    нихуя не понятно но очень интересно))))
    какие-то кнопки рандомные нажимаются, команды открываются)
    шо бля где бляяяя

    Источник: https://fapl.ru/posts/116843/


    Тупая пидарастерка айкью как у червя

    (ответить)

  8. be-line 28.08.2025 20:26 # be-line
    Лохульси домой!

    (ответить)

  9. skydreams 28.08.2025 20:23 # skydreams
    касательно хави симонса збс что не подпишем, суп проклят, поэтому пусть идёт в ТТХ. всё окно больше хотел чтобы Гарначу подписали, Симонса на десерт и не за дорого можно было бы в теории, но не за 65-70 лямов. терь Гарначу дайте и збс, десятка не нужна, Палмер, Эстевао и даже Энцо смогут збс там сыграть

    (ответить)

  10. skydreams 28.08.2025 20:20 # skydreams
    У колхозников стиль игры бегать, прессинговать, ломать соперников под улюлюкание своих фанов-алкашей, а они берут 2 метрового немца со статой Джексонюка из Бундеса за 85 лямов) Что за чертовы гении))

    (ответить)

  11. vagifspurs 28.08.2025 20:17 # vagifspurs
    Изи для Тоттенхэма, нужен Хави Симонс конечно нам.. Если еще и Инкапье будет у нас будет очень хорошо

    (ответить)

  12. bembo 28.08.2025 20:14 # bembo
    СУКА БЛЯ ВОНЮЧИЙ ХРЮКАСЛ пытается заруинить рекордси за БИЗНЕСКАРСИ...

    значит так, у КЕКСОН контракт на лет 7 еще наверное.

    Предлагаю 4 года подряд его по 15 лямов в аренду на год сдавать. А потом продать за полтос. ЕТО БУДЕТ РЕАЛЬНО БИЗНЕСКАРСИ

    (ответить)

  13. bembo 28.08.2025 20:12 # bembo
    хорошая жребуха, по кайфу футбольчик. Единственный матч говна ето выезд к азерам, и ехать далеко, и на огородах футбол не смотрибилен.

    (ответить)

  14. xusanov 28.08.2025 20:09 # xusanov
    Едь идет домой!

    (ответить)

