Представляющие Англию "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" обрели своих соперников по общему этапу Лиги Чемпионов.

В сезоне 2025/26 родина футбола будет представлена в элитном европейском турнире сразу шестью командами, что стало возможно благодаря высокому рейтингу Англии и победе "Тоттенхэма" в Лиге Европы.



Перед началом жеребьевки "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" были в первой корзине, "Арсенал" — во второй, "Тоттенхэм" — в третьей, "Ньюкасл" в четвертый.



Добавим, общий этап Лиги Чемпионов стартует 16 сентября 2025 и завершится 28 января 2026.



Жеребьевка общего этапа Лиги Чемпионов в сезоне 2025/26



"Манчестер Сити": "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Реал" (Испания), "Байер" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Галатасарай" (Турция), "Монако" (Франция).



"Ливерпуль": "Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), ПСВ (Голландия), "Марсель" (Франция), "Карабах" (Азербайджан) и "Галатасарай" (Турция).



"Челси": "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Аякс" (Голландия), "Наполи" (Италия), "Пафос" (Кипр) и "Карабах" (Азербайджан).



"Арсенал": "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция), "Славия" (Чехия), "Кайрат" (Казахстан) и "Атлетик" (Испания).



"Тоттенхэм": "Боруссия Дортмунд" (Германия), ПСЖ (Франция), "Вильярреал" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Копенгаген" (Дания), "Монако" (Франция).



"Ньюкасл": "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Байер" (Германия), ПСВ (Голландия), "Марсель" (Франция), "Атлетик" (Испания), "Юнион" (Бельгия).