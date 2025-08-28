Ларсен хочет уйти из "Вулверхэмптона"
Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен сообщил своему клубу о желании уйти в это трансферное окно
За последнюю неделю "Вулверхэмптон" отклонил два предложения "Ньюкасла", в 50 и 55 миллионов фунтов, о покупке Ларсена.
Свою третью попытку "Ньюкасл" пока не предпринимал, несмотря на готовность увеличить сумму до 60 млн. фунтов.
Тем временем, сообщает The Athletic, сам Ларсен в вежливой манере выразил желание покинуть "Молинью", однако президент "волков" Джефф Ши ответил, что это невозможно в это трансферное окно.
В данный момент "Вулверхэмптон" ищет нового нападающего, но не на замену, а в дополнение к 25-летнему норвежцу.
28.08.2025 19:00
Просмотров: 129
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: