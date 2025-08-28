Ларсен хочет уйти из "Вулверхэмптона"

Йорген Ларсен Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен сообщил своему клубу о желании уйти в это трансферное окно

За последнюю неделю "Вулверхэмптон" отклонил два предложения "Ньюкасла", в 50 и 55 миллионов фунтов, о покупке Ларсена.

Свою третью попытку "Ньюкасл" пока не предпринимал, несмотря на готовность увеличить сумму до 60 млн. фунтов.

Тем временем, сообщает The Athletic, сам Ларсен в вежливой манере выразил желание покинуть "Молинью", однако президент "волков" Джефф Ши ответил, что это невозможно в это трансферное окно.

В данный момент "Вулверхэмптон" ищет нового нападающего, но не на замену, а в дополнение к 25-летнему норвежцу.




