"Тоттенхэм" близок к покупке Симонса

"Тоттенхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

До сих пор главным претендентом на Симонса считался "Челси". По слухам, Хави отказывался рассматривать другие варианты и связывал свое будущее только с "синими".



Однако ESPN утверждает, что теперь "Тоттенхэм" перехватил лидерство в борьбе за 22-летнего игрока сборной Голландии.



"Челси" не пожелал выложить запрошенные "РБ Лейпциг" 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов), в то время как выдвинутое "Тоттенхэмом" предложение оказалось близко к этой сумме.



Источник добавляет, что Симонс уже отправился в Лондон, чтобы уладить свое будущее, хотя сделка с "Тоттенхэмом" еще окончательно не согласована.