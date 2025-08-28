"Тоттенхэм" близок к покупке Симонса
"Тоттенхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.
До сих пор главным претендентом на Симонса считался "Челси". По слухам, Хави отказывался рассматривать другие варианты и связывал свое будущее только с "синими".
Однако ESPN утверждает, что теперь "Тоттенхэм" перехватил лидерство в борьбе за 22-летнего игрока сборной Голландии.
"Челси" не пожелал выложить запрошенные "РБ Лейпциг" 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов), в то время как выдвинутое "Тоттенхэмом" предложение оказалось близко к этой сумме.
Источник добавляет, что Симонс уже отправился в Лондон, чтобы уладить свое будущее, хотя сделка с "Тоттенхэмом" еще окончательно не согласована.
28.08.2025 18:00
Последние комментарии:
Не нужен был
Чем то Антони напоминает своей мелкой хлипкостью, да и фейс как у губка боба)
Лучше уж тогда физически мощного молодого Лопеса из Барсы за 45 взять - на лавку и перспективу более гармоничный вариант .
