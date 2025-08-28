"Тоттенхэм" близок к покупке Симонса

Хави Симонс "Тоттенхэм" близок к приобретению атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

До сих пор главным претендентом на Симонса считался "Челси". По слухам, Хави отказывался рассматривать другие варианты и связывал свое будущее только с "синими".

Однако ESPN утверждает, что теперь "Тоттенхэм" перехватил лидерство в борьбе за 22-летнего игрока сборной Голландии.

"Челси" не пожелал выложить запрошенные "РБ Лейпциг" 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов), в то время как выдвинутое "Тоттенхэмом" предложение оказалось близко к этой сумме.

Источник добавляет, что Симонс уже отправился в Лондон, чтобы уладить свое будущее, хотя сделка с "Тоттенхэмом" еще окончательно не согласована.




Метки РБ Лейпциг, Симонс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 18:00

Последние комментарии:




  1. meshuggah 28.08.2025 18:11 # meshuggah
    Не нужен был

    (ответить)

  2. gidro-met 28.08.2025 18:05 # gidro-met
    Чем то Антони напоминает своей мелкой хлипкостью, да и фейс как у губка боба)

    Лучше уж тогда физически мощного молодого Лопеса из Барсы за 45 взять - на лавку и перспективу более гармоничный вариант .

    (ответить)

