"Милан" согласовал покупку Нкунку

Итальянский "Милан" согласовал приобретение нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

В предыдущие недели Нкунку сватали в "Баварию" и "РБ Лейпциг", однако "Милан" оказался расторопнее двух представителей Бундеслиги, сообщает Sky Sports.



"Милан" договорился с "Челси" о компенсации в 42 миллиона евро (36.3 млн. фунтов), а также заручился согласием самого Нкунку.



Параллельно "Челси" пытается избавиться от Николаса Джексона, и если "синим" это удастся, это откроет дверь к приглашению двух новых атакующих игроков на "Стэмфорд Бридж" перед закрытием летнего трансферного окна.