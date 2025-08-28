"Вест Хэм" согласовал покупку Матеуша Фернандеша

"Вест Хэм" достиг договоренности о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Матеуша Фернандеша.

По информации Sky Sports, "Саутгемптон" принял предложение "Вест Хэма" по Фернандешу в 42 миллиона фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



Фернандеш уже проходит медобследование, и если не возникнет никаких неожиданностей, 21-летний португалец станет шестым новичком команды Грэма Поттера этим летом.



Фернандеш только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Спортинга", с тех пор сыграв 46 матчей во всех соревнованиях.