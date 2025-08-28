"Вест Хэм" согласовал покупку Матеуша Фернандеша

Матеуш Фернандеш "Вест Хэм" достиг договоренности о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Матеуша Фернандеша.

По информации Sky Sports, "Саутгемптон" принял предложение "Вест Хэма" по Фернандешу в 42 миллиона фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Фернандеш уже проходит медобследование, и если не возникнет никаких неожиданностей, 21-летний португалец станет шестым новичком команды Грэма Поттера этим летом.

Фернандеш только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Спортинга", с тех пор сыграв 46 матчей во всех соревнованиях.




Метки Вест Хэм, Саутгемптон, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 224

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 28.08.2025 15:03 # gidro-met
    Даже из Сотона ЧШ Диблинги и Матеуши по 42 ляма середняки покупают , то Нкунку минимум 40 + бонус от перепродажи вполне норм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: