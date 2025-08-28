"Вест Хэм" согласовал покупку Матеуша Фернандеша
"Вест Хэм" достиг договоренности о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Матеуша Фернандеша.
По информации Sky Sports, "Саутгемптон" принял предложение "Вест Хэма" по Фернандешу в 42 миллиона фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.
Фернандеш уже проходит медобследование, и если не возникнет никаких неожиданностей, 21-летний португалец станет шестым новичком команды Грэма Поттера этим летом.
Фернандеш только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Спортинга", с тех пор сыграв 46 матчей во всех соревнованиях.
28.08.2025 15:00
Последние комментарии:
Даже из Сотона ЧШ Диблинги и Матеуши по 42 ляма середняки покупают , то Нкунку минимум 40 + бонус от перепродажи вполне норм
(ответить)
