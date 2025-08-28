"Тоттенхэм" обдумывает покупку Лукаса Пакеты

"Тоттенхэм" обдумывает приобретение атакующего полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

"Тоттенхэм" по-прежнему ищет усиление для своей атаки, ранее упустив Моргана Гиббс-Уайта, Эберечи Эзе, а теперь и Савиньо.



"Тоттенхэм" уже вступил в переговоры насчет Хави Симонса из "РБ Лейпциг", однако talkSPORT стало известно, что боссы "шпор" также обсуждают покупку 28-летнего Пакеты.



Этим летом "Тоттенхэм" уже приобрел одного игрока "Вест Хэма", потратив 55 миллионов фунтов на Мохаммеда Кудуса.



"Вест Хэм" предпочел бы сохранить Пакету, но сам Лукас открыт к новому испытанию в своей карьере после того, как для него миновала угроза пожизненной дисквалификации за якобы умышленные желтые карточки.



В шорт-листе "Тоттенхэма" также значатся Малик Фофана из "Лиона", Магнес Аклиуш из "Монако", Билаль Эль-Ханнус из "Лестера", но Морган Роджерс из "Астон Виллы" вне досягаемости "шпор" этим летом.