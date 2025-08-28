Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" уверен в покупке Марка Гехи. Кристофер Нкунку договорился с "Миланом". Антони переехал жить в отель при аэропорте. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" уверен в приобретении Марка Гехи, но "Кристал Пэлас" надеется выручить 40 миллионов фунтов за своего капитана. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" сообщил "Роме", что защитник Костас Цимикас доступен для аренды без последующего выкупа. (Fabrizio Romano)



"Милан" согласовал условия личного контракта на пять лет с нападающим "Челси" Кристофером Нкунку. (Fabrizio Romano)



"Челси" готов отправить Николаса Джексона в аренду с обязательством по выкупу, если сразу продать сенегальского нападающего не получится. (talkSPORT)



Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони переехал жить в отель при аэропорте, ожидая сигнала к возвращению в "Реал Бетис". (The Sun)



"Манчестер Сити" остается наиболее вероятным направлением для Джанлуиджи Доннаруммы, но купит голкипера ПСЖ только в случае ухода Эдерсона. (Sky Sports)



"Галатасарай" все еще надеется заполучить Эдерсона, но "Аль-Наср" в переговоры по бразильскому голкиперу не вступал. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" улучшит до 60 млн. фунтов предложение о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (Sky Sports)



"Вест Хэм" сообщил "Эвертону", что хочет сохранить полузащитника Томаша Соучека. (The Athletic)



"Тоттенхэм" отправляет защитника Луку Вушковича в аренду в "Гамбург". (Evening Standard)



"Сандерленд" надеется заполучить защитника "Вест Хэма" Найефа Агерда, который также интересен "Марселю", "Милану" и "Роме". (Foot Mercato)



"Сандерленд" улучшил до 24 млн. фунтов предложение о покупке защитника "Болоньти" Джона Лукуми. (Sky Sports)



Дортмундская "Боруссия" согласовала покупку нападающего "Вулверхэмптона" Фабиу Силвы за 23 млн. фунтов. (The Athletic)



Другое



"Вест Хэм" ведет переговоры о продаже своей женской команды частному инвестиционному фонду из США за 55 млн. фунтов. (The Guardian)



Футболистов Премьер-Лиги подозревают в организации договорных матчей. (Daily Mail)



За 300 дней в "Юнайтед" Рубен Аморим одержал только семь побед в Премьер-Лиге. (The Sun)



Бывший полузащитник "Арсенала" Кристоффер Олссон решил стать боксером. (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Мануэль Угарте встречается с бывшей девушкой Килиана Мбаппе. (The Sun)