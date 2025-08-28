"Милан" обратился насчет Аканджи

Итальянский "Милан" сделал запрос насчет защитника "Манчестер Сити" Мануэля Аканджи.

"Сити" открыт к расставанию с Аканджи этим летом и уже принял предложение "Галатасарая" в 15 миллионов фунтов о покупке Мануэля.



Аканджи пока не дал свое согласие на переезд в Турцию и, вероятно, хочет посмотреть, какие еще варианты у него могут быть.



Альтернативой "Галатасараю" для Аканджи может стать "Милан", который рассматривает 30-летнего швейцарца одним из трех кандидатов по укреплению центра обороны.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Милан" лишь запросил информацию об условиях, на которых доступен для трансфера Аканджи, и пока не выдвигал свое предложение.