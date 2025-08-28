"Арсенал" начал переговоры с "Байером" по Инкапье

Пьеро Инкапье "Арсенал" вступил в прямые переговоры с леверкузенским "Байером" насчет защитника Пьеро Инкапье.

Несмотря на интерес прочих клубов, Инкапье выбрал "Арсенал" для продолжения свой карьеры и уже договорился с "канонирами" об условиях личного контракта.

В качестве своего следующего шага, сообщает журналист Фабрицио Романо, "Арсенал" обратился к "Байеру", выразив намерение взять 23-летнего игрока сборной Эквадора в аренду с обязательством по выкупу.

Если сделка по Инкапье состоится, "Арсенал" позволит Якубу Киверу перейти в "Порту". 25-летний поляк уже дал свое согласие на этот трансфер и лишь ждет зеленого света от "канониров".




Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 11:00

