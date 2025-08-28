Аморим призвал Майну сражаться за свое место

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал полузащитника Кобби Майну сражаться за место в составе команды.

Последние дни не утихают слухи насчет возможного ухода Майну из "Юнайтед". Это стало следствием того, что Кобби не сыграл ни минуты в двух первых матчах "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Однако еще перед началом матча Кубка Лиги против "Гримсби" Аморим заявил, что рассчитывает на Майну, призвав 20-летнего англичанина сражаться.



"Я многого ожидаю от Кобби Майну. Люди думаю, что иногда ты должен получать что-либо просто так. Думаю, Кобби важно сражаться за свое место. Я очень верю в Кобби — больше, чем все думают".



"Он играет на определенной позиции, он сражается с Бруну (Фернандешем). Посмотрим, смогут ли они играть вместе. Нам нужно улучшить игру на этой позиции относительно того, что вы могли видеть против "Фулхэма".



"Я ожидаю лучшего от Кобби, как и от всех", — сообщил Аморим Sky Sports.