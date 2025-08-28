Николас Джексон близок к переходу в "Баварию"

Нападающий "Челси" Николас Джексон близок к переходу в немецкую "Баварию" на правах аренды.

Джексон стал лишним для "Челси" после того, как "синие" инвестировали 90 миллионов фунтов в Жоао Педро и Лиама Делапа этим летом.



Изначально "Челси" пытался продать Джексона, но, не найдя щедрого покупателя, согласился выслушать предложения насчет аренды.



По информации Sky Sport Germany, "Бавария" уже договорилась с Джексоном и теперь приближается к компромиссу с "Челси" по условиям аренды Николаса.



Ожидается, что "Бавария" полностью возьмет на себя зарплату Джексона, а "Челси" выручит около 10 млн. фунтов за сезон аренды 24-летнего сенегальца.