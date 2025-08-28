Аморим намекает на уход из "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим намекнул на свой уход из клуба после поражения от "Гримсби" в Кубке Лиги.

Проиграв первый тайм "Гримсби" со счетом 2:0, на предпоследней минуте "Юнайтед" все-таки восстановил равновесие, но в сери послематчевых пенальти верх взял представитель четвертого английского дивизиона.



У Аморима сложилось впечатление, что "Юнайтед" повторил свои ошибки прошлого сезона, поэтому Рубен подозревает, что дело не в игроках.



"Думаю, сегодня игроки по-настоящему громко высказали мне, чего они хотят. Что-нибудь должно измениться, и ты не поменяешь 22 игрока снова".



"Я бы хотел сказать очень умные вещи и очень важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего сказать".



"И это наибольшая проблема — видеть те же самые ошибки, и при этом тебе нечего сказать в данный момент. Я по-настоящему сочувствую нашим фанатам. Иногда это чересчур".



"Когда проигрываешь, но видишь что-нибудь новое, это другое. Когда видишь такое, как сегодня, то об этом сложно говорить", — цитирует Аморима The Athletic.