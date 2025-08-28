Вингер Савиньо не покинет "Манчестер Сити" на исходе летнего трансферного окна.

В предыдущие недели Савиньо настойчиво сватали в "Тоттенхэм", который, по слухам, только активизировался в переговорах по 21-летнему бразильцу, когда упустил Эберечи Эзе.



Однако talkSPORT стало известно, что "Сити" решил не продавать Савиньо в это окно, даже если "Тоттенхэм" раскошелится более чем на 60 миллионов фунтов.



В "Сити" возлагают большие надежды на Савиньо и опасаются, что тот мог бы повторить судьбу Коула Палмера, который после ухода от "горожан" в 2023 году утвердился одним из лучших игроков в Европе.



Савиньо еще не выходил на поле в этом сезоне, но в прошлом забил три гола и отдал 13 результативных передач в 48 матчах за команду Хосепа Гвардиолы.



Решение сохранить Савиньо также означает, что вингера "Реала" Родриго в "Сити" не будет.