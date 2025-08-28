Окслейд-Чемберлен расторг контракт с "Бешикташем"
Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала" и "Саутгемптона" Алекс Окслейд-Чемберлен расторг свой контракт с турецким "Бешикташем" и теперь собирается вернуться на родину.
Окслейд-Чемберлен выступал за "Бешикташ" после своего перехода из "Ливерпуля" свободным агентом в августе 2023, забив пять голов в 50 матчах.
Контракт Окслейд-Чемберлен с "Бешикташем" был рассчитан до следующего лета, однако стороны договорились досрочно прекратить сотрудничество.
Таким образом, 32-летний англичанин, выигравший Кубок Турции в 2024 году, снова стал свободным агентом и теперь может выбрать себе новый клуб даже вне сроков трансферного окна.
Как сообщает Daily Mail, Окслейд-Чемберлен покинул "Бешикташ" с компенсацией в 1.5 млн. фунтов и планирует вернуться на родину.
28.08.2025 06:00
Просмотров: 312
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Сандерленд его
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий