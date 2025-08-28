После окончания эпичного матча между "Гримсби" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка матчей 3-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают участники еврокубков от Англии.

В результате жеребьевки фавориты избежали встреч друг с другом, получив в соперники команд ниже классом. Так "Арсеналу" достался "Порт Вейл", "Челси" — "Линкольн", "Тоттенхэму" — "Донкастер", "Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд", "Ливерпулю" — "Саутгемптон".



Матчи 3-го раунда будут сыграны на неделях, стартующих 15 и 22 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Порт Вейл — Арсенал

Суонси — Ноттингем Форест

Линкольн — Челси

Тоттенхэм — Донкастер

Брентфорд — Астон Вилла

Хаддерсфилд — Манчестер Сити

Ливерпуль — Саутгемптон

Ньюкасл — Брэдфорд

Шеффилд Уэнсдей — Гримсби

Вулверхэмптон — Эвертон

Кристал Пэлас — Миллуолл

Бернли — Кардифф

Рексем — Рединг

Уиган — Уикомб

Барнсли — Брайтон

Фулхэм — Кембридж