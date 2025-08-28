Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги После окончания эпичного матча между "Гримсби" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка матчей 3-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают участники еврокубков от Англии.

В результате жеребьевки фавориты избежали встреч друг с другом, получив в соперники команд ниже классом. Так "Арсеналу" достался "Порт Вейл", "Челси" — "Линкольн", "Тоттенхэму" — "Донкастер", "Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд", "Ливерпулю" — "Саутгемптон".

Матчи 3-го раунда будут сыграны на неделях, стартующих 15 и 22 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Порт Вейл — Арсенал
Суонси — Ноттингем Форест
Линкольн — Челси
Тоттенхэм — Донкастер
БрентфордАстон Вилла
Хаддерсфилд — Манчестер Сити
Ливерпуль — Саутгемптон
Ньюкасл — Брэдфорд
Шеффилд Уэнсдей — Гримсби
ВулверхэмптонЭвертон
Кристал Пэлас — Миллуолл
Бернли — Кардифф
Рексем — Рединг
Уиган — Уикомб
Барнсли — Брайтон
Фулхэм — Кембридж




