"Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Лиги

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, в серии послематчевых пенальти уступив "Гримсби" из четвертого дивизиона.

Место в стартовом составе "красных дьяволов" впервые получил Беньямин Шешко. Андре Онана вернулся на ворота.

Хозяева ничуть не испугались своего более именитого соперника, а на 22-й минуте даже открыли счет. Чарльз Вернам принял в штрафной заброс от партнера и поразил ближний угол ворот Онана — 1:0.

Гол буквально окрылил "Гримсби", который еще больше поверил в себя. На 22-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Онана, но гостей спасло попадание снаряда в руку.

И все-таки "Гримсби" забил второй гол. На 30-й минуте Онана неудачно сыграл на выходе, и Тайлер Уоррен просто отправил мяч в опустевшие ворота — 2:0.

В остатке тайма "дьяволы" так ничего и не показали — их соперник смотрелся лучше, и неудивительно, что в перерыве Рубен Аморим произвел тройную замену, выпустив Маттейса Де Лигта, Бруну Фернандеша и Бриана Мбемо.

Второй тайм начался при проливном дожде, что сильно осложняло игру. "Юнайтед" старался и оказывал давление, но чужим воротам почти не угрожал.

На 72-й минуте "Гримсби" огрызнулся голом Кэмерона Гарднера, который поразил цель с отскоком от дальней штанги, однако был зафиксирован офсайд.

На 75-й минуте Бриан Мбемо взял игру на себя, продвинулся до подступов к штрафной и направил мяч в нижний угол ворот — 2:1.

В глазах гостей загорелась надежда, они принялись давить из последних сил, и на 89-й минуте Харри Магуайр на дальней штанге замкнул подачу Мейсоном Маунтом углового — 2:2.

После финального свистка команды сразу перешли к серии пенальти, и только во время второго круга ударов случилась развязка, потому что Мбемо направил мяч в перекладину. "Юнайтед" вылетел.

Помимо "Гримсби", выход в 3-й раунд Кубка Лиги оформили "Фулхэм", "Брайтон" и "Эвертон".

"Гримсби" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2 (2:0) победа "Гримсби" в серии пенальти — 12:11

Голы: Вернам 22, Уоррен 30 — Мбемо 75, Магуайр 89.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Фредриксон, Магуайр, Хевен (Маунт 64), Далот, Угарте, Майну, Доргу, Диалло (Зиркзее 82), Кунья, Шешко.

"Фулхэм" — "Бристоль Сити" — 2:0 (2:0)

Голы: Таннер 8 (авт), Хименес 21.

"Оксфорд" — "Брайтон" — 0:6 (0:2)

Голы: Боскальи 13, Груда 20, Гомес 60, Цимас 71, 77, Уотсон 86.

"Эвертон" — "Мансфилд" — 2:0 (0:0)

Голы: Алькарас 51, Бету 89.




Метки Гримсби, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 00:20

Количество просмотров Просмотров: 999

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 28.08.2025 00:48 # gidro-met
    Мончервсер как обычно , игроки вроде дороже , но результат на уровне Гримсби

    (ответить)

  2. bembo 28.08.2025 00:47 # bembo
    ветки меняются, а писюржан все еще бомбит от ВЕЛИЧИЯ ГРАНДСЛЭМСИ.

    Запомни , писюржан, Челси в борьбе за титул не учавствует , Челси титул забирает! Так было, есть и будет!

    (ответить)

  3. sausage 28.08.2025 00:46 # sausage
    Ещё одна интрига впереди: что скажет Аморим на прессухе? Я бы на его месте вообще на неё не пошёл бы. Пенальти же не смотрел)

    (ответить)

  4. bembo 28.08.2025 00:38 # bembo
    а теперь вспоминаем, как недельку назад мю рылом по газону возил пидралят)

    (ответить)

  5. lovrentiy 28.08.2025 00:38 # lovrentiy
    Слили ненужный кубок чтобы закрепиться на 16 -м месте.

    (ответить)

  6. lfc-krr 28.08.2025 00:37 # lfc-krr
    А-на-на а-на-на (с) Смоки Мо

    (ответить)

  7. sausage 28.08.2025 00:33 # sausage
    Щас бы в Клиторпс на пару дней...

    (ответить)

  8. halamadrid94 28.08.2025 00:32 # halamadrid94
    Это ладно. Кубок Лиги МЮ скорее всего слил бы рано или поздно. Но это не дотягивает до того позора, когда членси упустил титул в сезоне 2013/2014. Они просрали титул проиграв барахтающимся внизу Сандерленду дома, Пэласу и сыграв ничейку с вылетевшим Норвичем. При этом имели самый лучший подбор игроков в Лиге: Это'О , Торрес , Демба Ба, Азар, Виллиан, Оскар, Шюрлле, Рамирес, Салах, Терри, Коул, Чех. А потом бесславно отсосали Атлетико, которого Величайший Реал поставил на место в Финале ЛЧ - 4:1.

    (ответить)

  9. last-chapter 28.08.2025 00:31 # last-chapter
    Развязка случилась во время третьего круга, а не второго

    (ответить)

  10. sausage 28.08.2025 00:30 # sausage
    Аморим, смотрящий в газон во время серии пенальти - всё, что надо знать о перспективах МЮ в этом сезоне. А мне поначалу казалось, что что-то налаживается.

    (ответить)

  11. scholes18 28.08.2025 00:30 # scholes18
    слили ненужный кубок, чтобы сконцентрироваться на АПЛ, готовится нереальная ёбка!
    ссытесь, чмохи? МЮ идёт за 14 местом!

    (ответить)

  12. hachidlo 28.08.2025 00:28 # hachidlo
    Писькорского-Нишанбаева что, его отчим Рустем заставил смотреть матч скама, шнобель с кучи фейков залетел? Или сургутская семья решила за родного армянина притопить?

    (ответить)

  13. sausage 28.08.2025 00:28 # sausage
    В этой серии пенальти вполне можно было обойтись без киперов) Но, блин, вот ирония судьбы - два напа, которые по первым полутора матчам смотрелись, чуть ли не лучшими новичками в своих новых клубах, слили этот новый клуб в первом же напряжном матче) Как грится, так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!

    (ответить)

  14. onana 28.08.2025 00:28 # onana
    Бывает.

    (ответить)

  15. xusanov 28.08.2025 00:27 # xusanov
    Это пиздец))))

    (ответить)

  16. halamadrid94 28.08.2025 00:25 # halamadrid94
    Онана - топ вратарь

    © Квадрицио Романо нарейко

    (ответить)

  17. hachidlo 28.08.2025 00:25 # hachidlo
    Лицо фатимули в 4к представили, которая так сильно надрачивала на Рубяна Армянина, а теперь терпит это унижение уже какой месяц?

    (ответить)

  18. bembo 28.08.2025 00:24 # bembo
    фатимулька, а чо по онане?))))))))))))))

    (ответить)

  19. skydreams 28.08.2025 00:24 # skydreams
    28.08.2025 00:17 #
    sausage

    Ахуеть!!!!Щас бы в Клитор поехать)))

    Источник: https://fapl.ru/posts/116816/?c=1#c8097130


    деда, тебе бы уже по грибы и ягоды ездить, какой клитор?

    (ответить)

  20. amorim 28.08.2025 00:24 # amorim
    До встречи.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: