"Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, в серии послематчевых пенальти уступив "Гримсби" из четвертого дивизиона.

Место в стартовом составе "красных дьяволов" впервые получил Беньямин Шешко. Андре Онана вернулся на ворота.



Хозяева ничуть не испугались своего более именитого соперника, а на 22-й минуте даже открыли счет. Чарльз Вернам принял в штрафной заброс от партнера и поразил ближний угол ворот Онана — 1:0.



Гол буквально окрылил "Гримсби", который еще больше поверил в себя. На 22-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Онана, но гостей спасло попадание снаряда в руку.



И все-таки "Гримсби" забил второй гол. На 30-й минуте Онана неудачно сыграл на выходе, и Тайлер Уоррен просто отправил мяч в опустевшие ворота — 2:0.



В остатке тайма "дьяволы" так ничего и не показали — их соперник смотрелся лучше, и неудивительно, что в перерыве Рубен Аморим произвел тройную замену, выпустив Маттейса Де Лигта, Бруну Фернандеша и Бриана Мбемо.



Второй тайм начался при проливном дожде, что сильно осложняло игру. "Юнайтед" старался и оказывал давление, но чужим воротам почти не угрожал.



На 72-й минуте "Гримсби" огрызнулся голом Кэмерона Гарднера, который поразил цель с отскоком от дальней штанги, однако был зафиксирован офсайд.



На 75-й минуте Бриан Мбемо взял игру на себя, продвинулся до подступов к штрафной и направил мяч в нижний угол ворот — 2:1.



В глазах гостей загорелась надежда, они принялись давить из последних сил, и на 89-й минуте Харри Магуайр на дальней штанге замкнул подачу Мейсоном Маунтом углового — 2:2.



После финального свистка команды сразу перешли к серии пенальти, и только во время второго круга ударов случилась развязка, потому что Мбемо направил мяч в перекладину. "Юнайтед" вылетел.



Помимо "Гримсби", выход в 3-й раунд Кубка Лиги оформили "Фулхэм", "Брайтон" и "Эвертон".



"Гримсби" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2 (2:0) победа "Гримсби" в серии пенальти — 12:11



Голы: Вернам 22, Уоррен 30 — Мбемо 75, Магуайр 89.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Фредриксон, Магуайр, Хевен (Маунт 64), Далот, Угарте, Майну, Доргу, Диалло (Зиркзее 82), Кунья, Шешко.



"Фулхэм" — "Бристоль Сити" — 2:0 (2:0)



Голы: Таннер 8 (авт), Хименес 21.



"Оксфорд" — "Брайтон" — 0:6 (0:2)



Голы: Боскальи 13, Груда 20, Гомес 60, Цимас 71, 77, Уотсон 86.



"Эвертон" — "Мансфилд" — 2:0 (0:0)



Голы: Алькарас 51, Бету 89.