"Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Лиги
"Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, в серии послематчевых пенальти уступив "Гримсби" из четвертого дивизиона.
Место в стартовом составе "красных дьяволов" впервые получил Беньямин Шешко. Андре Онана вернулся на ворота.
Хозяева ничуть не испугались своего более именитого соперника, а на 22-й минуте даже открыли счет. Чарльз Вернам принял в штрафной заброс от партнера и поразил ближний угол ворот Онана — 1:0.
Гол буквально окрылил "Гримсби", который еще больше поверил в себя. На 22-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Онана, но гостей спасло попадание снаряда в руку.
И все-таки "Гримсби" забил второй гол. На 30-й минуте Онана неудачно сыграл на выходе, и Тайлер Уоррен просто отправил мяч в опустевшие ворота — 2:0.
В остатке тайма "дьяволы" так ничего и не показали — их соперник смотрелся лучше, и неудивительно, что в перерыве Рубен Аморим произвел тройную замену, выпустив Маттейса Де Лигта, Бруну Фернандеша и Бриана Мбемо.
Второй тайм начался при проливном дожде, что сильно осложняло игру. "Юнайтед" старался и оказывал давление, но чужим воротам почти не угрожал.
На 72-й минуте "Гримсби" огрызнулся голом Кэмерона Гарднера, который поразил цель с отскоком от дальней штанги, однако был зафиксирован офсайд.
На 75-й минуте Бриан Мбемо взял игру на себя, продвинулся до подступов к штрафной и направил мяч в нижний угол ворот — 2:1.
В глазах гостей загорелась надежда, они принялись давить из последних сил, и на 89-й минуте Харри Магуайр на дальней штанге замкнул подачу Мейсоном Маунтом углового — 2:2.
После финального свистка команды сразу перешли к серии пенальти, и только во время второго круга ударов случилась развязка, потому что Мбемо направил мяч в перекладину. "Юнайтед" вылетел.
Помимо "Гримсби", выход в 3-й раунд Кубка Лиги оформили "Фулхэм", "Брайтон" и "Эвертон".
"Гримсби" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2 (2:0) победа "Гримсби" в серии пенальти — 12:11
Голы: Вернам 22, Уоррен 30 — Мбемо 75, Магуайр 89.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Фредриксон, Магуайр, Хевен (Маунт 64), Далот, Угарте, Майну, Доргу, Диалло (Зиркзее 82), Кунья, Шешко.
"Фулхэм" — "Бристоль Сити" — 2:0 (2:0)
Голы: Таннер 8 (авт), Хименес 21.
"Оксфорд" — "Брайтон" — 0:6 (0:2)
Голы: Боскальи 13, Груда 20, Гомес 60, Цимас 71, 77, Уотсон 86.
"Эвертон" — "Мансфилд" — 2:0 (0:0)
Голы: Алькарас 51, Бету 89.
28.08.2025 00:20
Просмотров: 999
Последние комментарии:
Мончервсер как обычно , игроки вроде дороже , но результат на уровне Гримсби
(ответить)
ветки меняются, а писюржан все еще бомбит от ВЕЛИЧИЯ ГРАНДСЛЭМСИ.
Запомни , писюржан, Челси в борьбе за титул не учавствует , Челси титул забирает! Так было, есть и будет!
(ответить)
Ещё одна интрига впереди: что скажет Аморим на прессухе? Я бы на его месте вообще на неё не пошёл бы. Пенальти же не смотрел)
(ответить)
а теперь вспоминаем, как недельку назад мю рылом по газону возил пидралят)
(ответить)
Слили ненужный кубок чтобы закрепиться на 16 -м месте.
(ответить)
А-на-на а-на-на (с) Смоки Мо
(ответить)
Щас бы в Клиторпс на пару дней...
(ответить)
Это ладно. Кубок Лиги МЮ скорее всего слил бы рано или поздно. Но это не дотягивает до того позора, когда членси упустил титул в сезоне 2013/2014. Они просрали титул проиграв барахтающимся внизу Сандерленду дома, Пэласу и сыграв ничейку с вылетевшим Норвичем. При этом имели самый лучший подбор игроков в Лиге: Это'О , Торрес , Демба Ба, Азар, Виллиан, Оскар, Шюрлле, Рамирес, Салах, Терри, Коул, Чех. А потом бесславно отсосали Атлетико, которого Величайший Реал поставил на место в Финале ЛЧ - 4:1.
(ответить)
Развязка случилась во время третьего круга, а не второго
(ответить)
Аморим, смотрящий в газон во время серии пенальти - всё, что надо знать о перспективах МЮ в этом сезоне. А мне поначалу казалось, что что-то налаживается.
(ответить)
слили ненужный кубок, чтобы сконцентрироваться на АПЛ, готовится нереальная ёбка!
ссытесь, чмохи? МЮ идёт за 14 местом!
(ответить)
Писькорского-Нишанбаева что, его отчим Рустем заставил смотреть матч скама, шнобель с кучи фейков залетел? Или сургутская семья решила за родного армянина притопить?
(ответить)
В этой серии пенальти вполне можно было обойтись без киперов) Но, блин, вот ирония судьбы - два напа, которые по первым полутора матчам смотрелись, чуть ли не лучшими новичками в своих новых клубах, слили этот новый клуб в первом же напряжном матче) Как грится, так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
(ответить)
Бывает.
(ответить)
Это пиздец))))
(ответить)
Онана - топ вратарь
© Квадрицио Романо нарейко
(ответить)
Лицо фатимули в 4к представили, которая так сильно надрачивала на Рубяна Армянина, а теперь терпит это унижение уже какой месяц?
(ответить)
фатимулька, а чо по онане?))))))))))))))
(ответить)
28.08.2025 00:17 #
sausage
Ахуеть!!!!Щас бы в Клитор поехать)))
Источник: https://fapl.ru/posts/116816/?c=1#c8097130
деда, тебе бы уже по грибы и ягоды ездить, какой клитор?
(ответить)
До встречи.
(ответить)
