"Челси" близок к покупке Гарначо

"Челси" находится на пороге договоренности с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения вингера Алехандро Гарначо.

"Юнайтед" оценивает Гарначо более чем в 50 миллионов фунтов, и "Челси" так много заплатить не готов, однако Sky Sports утверждает, что два клуба близки к компромиссу.



Также сообщается, что Гарначо отклонил предложения двух других клубов. 21-летний аргентинец рассматривает только вариант с "Челси".



Гарначо с нетерпением ожидает зеленого света для прохождения медобследования, продолжая тренироваться отдельно от партнеров по "Юнайтед" и не принимая участия в матчах "красных дьяволов".