"Пэлас" договаривается о покупке Риса Нелсона

Рис Нелсон "Кристал Пэлас" ведет переговоры о приобретении вингера "Арсенала" Риса Нелсона.

Прошлый сезон Нелсон провел в "Фулхэме" на правах аренды, но из-за проблем со здоровьем сыграл только 11 матчей в Премьер-Лиге.

Ранее этим летом ходили слухи, что "Фулхэм" хочет вернуть Нелсона, но теперь наиболее вероятным направлением для 25-летнего англичанина выглядит "Пэлас".

По информации Sky Sports, "Пэлас" договаривается о постоянном трансфере Нелсона, от контракта которого остается два года и который не попадал в заявку "Арсенала" на два первых матча нового сезона Премьер-Лиги.




Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Нелсон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 284

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 27.08.2025 21:07 # aliluya-nn
    Можно смело продавать ..хватает вингеров ..особенно, которые с проблемами по здоровью

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: