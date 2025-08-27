"Пэлас" договаривается о покупке Риса Нелсона
"Кристал Пэлас" ведет переговоры о приобретении вингера "Арсенала" Риса Нелсона.
Прошлый сезон Нелсон провел в "Фулхэме" на правах аренды, но из-за проблем со здоровьем сыграл только 11 матчей в Премьер-Лиге.
Ранее этим летом ходили слухи, что "Фулхэм" хочет вернуть Нелсона, но теперь наиболее вероятным направлением для 25-летнего англичанина выглядит "Пэлас".
По информации Sky Sports, "Пэлас" договаривается о постоянном трансфере Нелсона, от контракта которого остается два года и который не попадал в заявку "Арсенала" на два первых матча нового сезона Премьер-Лиги.
