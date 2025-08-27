"Ливерпуль" продолжает активные переговоры по Гехи
"Ливерпуль" продолжает активные переговоры о приобретении капитана "Кристал Пэлас" Марк Гехи.
Поскольку контракт Гехи истекает следующим летом, "Пэлас" хочет продать своего ведущего защитника уже в это трансферное окно, чтобы выручить как можно больше денег.
По информации журналист Фабрицио Романо, Гехи уже дал свое согласие на переход в "Ливерпуль", который теперь изо всех сил пытается договориться с "Пэлас".
"Ливерпуль" готов заплатить свыше 30 миллионов фунтов за Гехи, но "Пэлас" пока не соглашается — в том числе потому, что сперва хочет обзавестись заменой 25-летнему англичанину.
Заменой Гехи может стать защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи, запрос насчет которого "Пэлас" уже сделал.
27.08.2025 20:00
