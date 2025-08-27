"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Хави Симонса

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

До сих пор "Челси" считался претендентом номер один на Симонса, который, по слухам, отверг интерес "Манчестер Сити" и "Баварии", потому что хочет только к "синим".



Однако это не останавливает "Тоттенхэм", который, как сообщает The Telegraph, оптимистичен насчет согласования трансфера Симонса стоимостью около 60 миллионов фунтов.



"Тоттенхэм" обратил свой взор на 22-летнего голландца после того, как не смог заполучить Моргана Гиббс-Уайта и Эберечи Эзе.



Что касается "Челси", то медлительность "синих" объясняется их необходимостью сперва избавиться от Николаса Джексона и Кристофера Нкунку.