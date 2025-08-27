"Челси" готов нарушить свое 24-летнее правило

"Челси" готов нарушить свое действовавшее почти четверть века негласное правило ради избавления от двух игроков.

Концовка летнего трансферного окна ожидается очень бурной для "Челси", которому предстоит пристроить ряд неугодных главному тренеру Энцо Мареске игроков.



Среди этих игроков значатся нападающие Николас Джексон и Кристофер Нкунку, которых, как сообщает Daily Mail, "Челси" оценивает в 80 и 40 миллионов фунтов, соответственно.



К обоим существует интерес со стороны соседей из "Тоттенхэма", который в этом сезоне будет представлять Англию в Лиге Чемпионов.



Нюанс в том, что "Челси" находится в прохладных отношениях с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, не имея никаких трансферных дел со "шпорами" аж с 2001 года.



Однако желание избавиться от балласта пересиливает, поэтому "Челси" готов к диалогу со своим прямым конкурентом, если других вариантов нет.



Добавим, последним игроком, напрямую перешедшим из одного клуба в другой, был Гус Пойет, которого "Челси" продал в "Тоттенхэм" за 2.2 млн. фунтов в 2001 году. В январе 2009 Карло Кудичини отправился от "синих" к "шпорам", но предварительно стал свободным агентом.