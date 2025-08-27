Гимараэс не разговаривал с Исаком

Капитан "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что не разговаривал со своим партнером по команде Александером Исаком.

Исак продолжает требовать своего трансфера в "Ливерпуль", отвергнув оливковую ветвь, протянутую ему со стороны владельцев "Ньюкасла", которые в минувший понедельник отправили делегацию к Александеру домой для примирения.



Исак уже несколько недель тренируется отдельно от первой команды "Ньюкасла", поэтому Гимараэс не знает, что у шведского нападающего на уме. Бруно лишь надеется, что ситуация будет улажена.



"Я не контактировал с ним. Мы тренируемся утром, а он тренируется в другое время, когда никого из команды поблизости нет".



"Это сложная ситуация для меня как для капитана и для нас как игроков. Это тяжело, потому что мы хотим, чтобы лучшие игроки были с нами".



"Это нечто, что мы не можем контролировать. Этим занимаются клуб, руководство, владельцы. Надеюсь, все будет улажено наилучшим образом".



"Нам действительно не хватает нашего нападающего. Игрока, который забил более 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Поэтому, конечно, мы ощущаем его отсутствие", — сообщил Гимараэс ESPN Brasil.