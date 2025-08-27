"Фулхэм" близок к покупке Кевина и Чуквуэзе

"Фулхэм" близок к приобретению вингеров Кевина из украинского "Шахтера" и Самуэля Чуквуэзе из итальянского "Милана".

Этим летом "Фулхэм" не совершил еще ни одного приобретения, на что неоднократно жаловался главный тренер "дачников" Марку Силва.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что сейчас "Фулхэм" приблизился к тому, чтобы получить по игроку на фланги своей атаки.



При этом Кевин обойдется "Фулхэму" в 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), а Чуквуэзе — в 25 млн. евро (21.6 млн. фунтов).



Также "Фулхэм" ищет нового полузащитника, ожидая получить предложение "Палмейраса" по Андреасу Перейре.