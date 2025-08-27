"Челси" отправил Ансельмино в Дортмунд
"Челси" объявил о переходе своего защитника Аарона Ансельмино в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
"Челси" приобрел Ансельмино прошлым летом у "Боки Хуниорс" за сумму свыше 14 миллионов фунтов, позволив Аарону задержаться в аргентинском клубе.
За сезон аренды в "Боке" Ансельмино сыграл 18 матчей во всех соревнованиях, а этим летом выиграл с "Челси" клубный Чемпионат Мира, дебютировав за "синих" в поединке 1/8 финала против "Бенфики".
Ансельмино еще рано претендовать на место в составе команды Энцо Марески, поэтому в сезоне 2025/26 20-летний аргентинец будет набираться опыта в Дортмунде.
