Майну открыт к уходу из "Юнайтед"
Полузащитник Кобби Майну открыт к уходу из "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в следующий понедельник.
Майну не сыграл ни минуты в двух первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, и эта ситуация не устраивает 20-летнего англичанина.
И хотя "Юнайтед" не ожидает ухода Майну в ближайшие дни, сам Кобби открыт к предложениям других клубов, утверждает The Athletic.
При этом зарабатывающий 20,000 фунтов в неделю Майну предпочитает отправиться за пределы Премьер-Лиги, если ему суждено покинуть "Юнайтед".
Если верить Daily Mail, интерес к Майну проявляют около 10 клубов, включая "Реал" и "Атлетико". В прошлом за Кобби также следила "Бавария". А бывший главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел бы пригласить игрока в "Байер", где он трудится с недавних пор.
Когда в январе насчет Майну обращался "Челси", "Юнайтед" озвучил цену в 75 миллионов фунтов, но ожидается, что сейчас для приобретения Кобби будет достаточно и 45 млн. фунтов.
27.08.2025 14:00
Просмотров: 611
Последние комментарии:
Продадим Майну, но оставим Каземиро, Маунта.
(ответить)
