Паратичи договорился о возвращении в "Тоттенхэм"
Бывший директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи договорился о своем возвращении в лондонский клуб после дисквалификации.
В марте 2023 "Тоттенхэм" объявил об уходе Паратичи с поста управляющего директора. Это стало следствием расширения 30-месячной дисквалификации Фабио с Италии на весь мир.
Соответствующей дисквалификацией 53-летний Паратичи был наказан за финансовые махинации в своем бывшем клубе "Ювентусе".
Несмотря на дисквалификацию, истекшую 1 июля, Паратичи не разорвал отношения с "Тоттенхэмом", продолжив работать в интересах "шпор" в качестве консультанта.
Однако talkSPORT стало известно, что Паратичи уже договорился о своем возвращении в штат "Тоттенхэма", и это произойдет не позднее 1 октября.
27.08.2025 13:00
