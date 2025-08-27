Паратичи договорился о возвращении в "Тоттенхэм"

Бывший директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи договорился о своем возвращении в лондонский клуб после дисквалификации.

В марте 2023 "Тоттенхэм" объявил об уходе Паратичи с поста управляющего директора. Это стало следствием расширения 30-месячной дисквалификации Фабио с Италии на весь мир.



Соответствующей дисквалификацией 53-летний Паратичи был наказан за финансовые махинации в своем бывшем клубе "Ювентусе".



Несмотря на дисквалификацию, истекшую 1 июля, Паратичи не разорвал отношения с "Тоттенхэмом", продолжив работать в интересах "шпор" в качестве консультанта.



Однако talkSPORT стало известно, что Паратичи уже договорился о своем возвращении в штат "Тоттенхэма", и это произойдет не позднее 1 октября.