Светская хроника за среду

"Рома" возобновила переговоры с Джейдоном Санчо. Алехандро Гарначо рвется в "Челси". Харри Кейн накормит веганов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Переход нападающего "Ньюкасла" Александера Исака может зависеть от того, удастся ли "сорокам" подписать Душана Влаховича из "Ювентуса". (Teamtalk)



"Манчестер Юнайтед" надеется вскоре договориться с голкипером "Антверпена" Сенне Ламменса по условиям личного контракта. (The Telegraph)



"Рома" запросила новую встречу с представителями вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Di Marzio)



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо отверг новый запрос из Саудовской Аравии и видит себя только в "Челси". (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну заинтересовал "Фулхэм". (Teamtalk)



"Порту" близок к сделке по аренде защитника "Арсенала" Якуба Кивера с обязательством по выкупу. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" начинает переговоры с "Ливерпулем" о покупке полузащитника Харви Эллиотта. (Football Insider)



"Байер" и "Галатасарай" поспорят с "Пэлас" за защитника "Манчестер Сити" Мануэля Аканджи. (The Independent)



"Рома" провела переговоры с представителями вингера "Челси" Тайрика Джорджа в Лондоне. (Di Marzio)



Вингер "Челси" Рахим Стерлинг не ведет переговоры с "Бешикташем" и в Турцию не собирается. (Ben Jacobs)



"Астон Вилла" отклонила предложение "Штутгарте" по аренде полузащитника Эмилиано Буэндиа с опцией выкупа. (The Athletic)



"Галатасарай" договаривается насчет аренды полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума. (BBC)



Нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс направляется в "Шеффилд Юнайтед". (Ben Jacobs)



"Вест Хэм" близок к покупке полузащитника "Монако" Сунгуту Магасса за 17.3 млн. фунтов. (The Guardian)



"Брентфорд" обдумывает покупку нападающего дортмундской "Боруссии" Макса Байера. (Sky Sports)



Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Макконнелл подписал новый контракт и направляется в аренду в "Аякс". (The Athletic)



Другое



15-летний полузащитник "Арсенала" Макс Доуман может получить вызов в юношескую сборную Англии U-19. (Sky Sports)



Капитан "Вест Хэма" Джаррод Боуэн поругался с фанатами своего клуба после поражения 3:2 от "Вулверхэмптона" в Кубке Лиги, позже извинившись в инстаграме. (Daily Mail)



Зарплата Рио Нгумоа из "Ливерпуля", героя матча с "Ньюкаслом", составляет 14,400 фунтов в год. (Daily Mail)



Капитан сборной Англии Харри Кейн запустил бизнес по продаже протеиновых батончиков для веганов. (Daily Mirror)