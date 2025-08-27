Светская хроника за среду
"Рома" возобновила переговоры с Джейдоном Санчо. Алехандро Гарначо рвется в "Челси". Харри Кейн накормит веганов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
Переход нападающего "Ньюкасла" Александера Исака может зависеть от того, удастся ли "сорокам" подписать Душана Влаховича из "Ювентуса". (Teamtalk)
"Манчестер Юнайтед" надеется вскоре договориться с голкипером "Антверпена" Сенне Ламменса по условиям личного контракта. (The Telegraph)
"Рома" запросила новую встречу с представителями вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Di Marzio)
Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо отверг новый запрос из Саудовской Аравии и видит себя только в "Челси". (Fabrizio Romano)
Полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну заинтересовал "Фулхэм". (Teamtalk)
"Порту" близок к сделке по аренде защитника "Арсенала" Якуба Кивера с обязательством по выкупу. (Sky Sports)
"Кристал Пэлас" начинает переговоры с "Ливерпулем" о покупке полузащитника Харви Эллиотта. (Football Insider)
"Байер" и "Галатасарай" поспорят с "Пэлас" за защитника "Манчестер Сити" Мануэля Аканджи. (The Independent)
"Рома" провела переговоры с представителями вингера "Челси" Тайрика Джорджа в Лондоне. (Di Marzio)
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг не ведет переговоры с "Бешикташем" и в Турцию не собирается. (Ben Jacobs)
"Астон Вилла" отклонила предложение "Штутгарте" по аренде полузащитника Эмилиано Буэндиа с опцией выкупа. (The Athletic)
"Галатасарай" договаривается насчет аренды полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума. (BBC)
Нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс направляется в "Шеффилд Юнайтед". (Ben Jacobs)
"Вест Хэм" близок к покупке полузащитника "Монако" Сунгуту Магасса за 17.3 млн. фунтов. (The Guardian)
"Брентфорд" обдумывает покупку нападающего дортмундской "Боруссии" Макса Байера. (Sky Sports)
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Макконнелл подписал новый контракт и направляется в аренду в "Аякс". (The Athletic)
Другое
15-летний полузащитник "Арсенала" Макс Доуман может получить вызов в юношескую сборную Англии U-19. (Sky Sports)
Капитан "Вест Хэма" Джаррод Боуэн поругался с фанатами своего клуба после поражения 3:2 от "Вулверхэмптона" в Кубке Лиги, позже извинившись в инстаграме. (Daily Mail)
Зарплата Рио Нгумоа из "Ливерпуля", героя матча с "Ньюкаслом", составляет 14,400 фунтов в год. (Daily Mail)
Капитан сборной Англии Харри Кейн запустил бизнес по продаже протеиновых батончиков для веганов. (Daily Mirror)
