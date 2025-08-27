"Вест Хэм" вернулся за Джоном Виктором

"Вест Хэм" возобновил свой интерес к голкиперу бразильского "Ботафого" Джону Виктора.

Ранее этим летом "Вест Хэм" уже был близок к покупке Виктора за 10 миллионов фунтов, но затем совершил прорыв в переговорах по Мадсу Хермансену и приобрел датского голкипера у "Лестера" за 20 млн. фунтов.



25-летний Хермансен совершенно не впечатлил в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, пропустив три гола от "Сандерленда" и еще пять от "Арсенала".



В результате Хермансен утратил место в стартовом составе "Вест Хэма" на матч второго раунда Кубка Лиги против "Вулверхэмптона" накануне, но его сменщик Альфонс Ареоля пропустил три гола и не смог предотвратить вылет лондонцев из соревнования (3:2).



Столь неуверенная игра Хермансена заставила "Вест Хэм" вернуться к идее с приглашением Виктора. Как сообщает talkSPORT, теперь "молотобойцы" собираются не приобрести Виктора, а взять его в аренду с опцией выкупа.



Источник добавляет, что на приглашении 29-летнего бразильца настаивает лично главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер.