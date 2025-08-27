Витор Перейра: "У каждого игрока есть своя цена"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра допустил продажу нападающего Йоргена Ларсена в ближайшие дни.

Накануне "Вулверхэмптон" отклонил улучшенное до 55 миллионов фунтов предложение "Ньюкасла" о покупке Ларсена, но ожидается, что "сороки" предпримут еще одну попытку.



Перейра очень дорожит Ларсеном и не хочет отпускать 25-летнего норвежца, но признает, что есть цена, перед которой "волки" не смогут устоять.



"Если бы это было мое решение, то он, конечно, остался бы. Конечно. Потому что он очень важный игрок".



"Дело не в технике или тактике — дело в его характере. Это игрок с характером. Я могу представить, что у него на душе, потому что он слышит и читает много вещей, но при этом сохраняет концентрацию".



"Пока что Йорген — наш игрок. Посмотрим, что случится. Я понимаю, как это устроено в футболе. Футбол есть футбол. Я верю, что у каждого игрока есть своя цена. Даже у Месси или Криштиану. Я понимаю футбол, но, на мой взгляд, он очень, очень важен для нас. Посмотрим, что случится".



"Я знаю его. Я очень хорошо узнал его за семь или восемь месяцев вместе. Он никогда, никогда не будет требовать отпустить его. Но, конечно, мы знаем, что футбол есть футбол. Он должен быть готов ко всему. Но я, конечно, хочу сохранить лучших игроков и такого рода игроков", — цитирует Перейру Sky Sports.