"Пэлас" договорился о покупке Пино
"Кристал Пэлас" достиг устной договоренности о приобретении вингера испанского "Вильярреала" Йереми Пино.
"Пэлас" принялся активно искать усиление атакующей линии после того, как отпустил Эберечи Эзе в "Арсенал" за 67.5 млн. фунтов.
По информации Sky Sports, у "Пэлас" сорвалась покупка Билаля Эль-Ханнуса из "Лестера", который и так поправил свое финансовое положение с помощью продаж Джеймса Джастина и Кейси Макатира.
Зато, утверждает журналист Фабрицио Романо, "Пэлас" согласовал покупку Пино, договорившись и с "Вильярреалом", и с самим Йереми.
22-летний испанец, забивший четыре гола и отдавший семь результативных передач в прошлом сезоне Ла Лиги, обойдется "орлам" в 26 млн. фунтов плюс бонусы.
27.08.2025 08:00
