"Пэлас" договорился о покупке Пино

"Кристал Пэлас" достиг устной договоренности о приобретении вингера испанского "Вильярреала" Йереми Пино.

"Пэлас" принялся активно искать усиление атакующей линии после того, как отпустил Эберечи Эзе в "Арсенал" за 67.5 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, у "Пэлас" сорвалась покупка Билаля Эль-Ханнуса из "Лестера", который и так поправил свое финансовое положение с помощью продаж Джеймса Джастина и Кейси Макатира.



Зато, утверждает журналист Фабрицио Романо, "Пэлас" согласовал покупку Пино, договорившись и с "Вильярреалом", и с самим Йереми.



22-летний испанец, забивший четыре гола и отдавший семь результативных передач в прошлом сезоне Ла Лиги, обойдется "орлам" в 26 млн. фунтов плюс бонусы.