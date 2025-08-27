"Пэлас" договорился о покупке Пино

Йереми Пино "Кристал Пэлас" достиг устной договоренности о приобретении вингера испанского "Вильярреала" Йереми Пино.

"Пэлас" принялся активно искать усиление атакующей линии после того, как отпустил Эберечи Эзе в "Арсенал" за 67.5 млн. фунтов.

По информации Sky Sports, у "Пэлас" сорвалась покупка Билаля Эль-Ханнуса из "Лестера", который и так поправил свое финансовое положение с помощью продаж Джеймса Джастина и Кейси Макатира.

Зато, утверждает журналист Фабрицио Романо, "Пэлас" согласовал покупку Пино, договорившись и с "Вильярреалом", и с самим Йереми.

22-летний испанец, забивший четыре гола и отдавший семь результативных передач в прошлом сезоне Ла Лиги, обойдется "орлам" в 26 млн. фунтов плюс бонусы.




Метки Вильярреал, Кристал Пэлас, Пино

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 294




Поиск: