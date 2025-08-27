Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" остаются тремя командами, избежавшими потерь очков после первых двух туров, а все новички сезона уже добыли победы. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Оборона "Ливерпуля" гарантирует шоу



"Ливерпуль" прилично усилился летом и может получить до закрытия транферного окна еще одного нападающего, но при этом есть позиции, которые остались без внимания скаутов мерсисайдского клуба. В первую очередь стоит говорить о защите, которая нуждалась в укреплении даже больше, чем атака, но получила его только на флангах.



Центр обороны остается уязвимым в том числе потому, что у Ван Дейка и Конате нет крепкого щита в опорной зоне, как и нет достойной замены на скамейке. Даже основная пара центрбеков "красных" не отличается надежностью и стабильностью, что мы могли видеть в первых турах, когда "Ливерпуль" пропускал по два мяча от "Борнмута" и игравшего вдесятером "Ньюкасла".



Да, "Ливерпуль" сумел взять шесть очков даже с такой обороной, но, как минимум в матче с "Ньюкаслом", победа выглядела незаслуженной и фартовой, с сенсационным голом 16-летнего Рио Нгумоа. Да и с "Борнмутом" не обошлось без везения и неожиданного автора победного гола на последних минутах в лице Федерико Кьезы. Зато было весело в обоих матчах, и "Ливерпуль" обещает быть командой, гарантирующей шоу, если оборона "красных" и дальше будет небезупречной.



Впервые за долгое время мы увидели настоящего Грилиша



Инструкции Дэвида Мойеса Джеку Грилишу были довольно простыми, но стали настоящим облегчением для арендованного "Эвертоном" полузащитника после двух мучительных сезонов в "Манчестер Сити".



"Я просто хочу, чтобы Джек брал на себя ответственность и был креативным, у него отличная способность продвигать мяч вперед", — сказал менеджер "Эвертона", который улучшил свои возможности на противоположном фланге благодаря подписанию Тайлера Диблинга из "Саутгемптона".



"Парень, которого мы видели играющим за "Манчестер Сити", когда они выиграли требл, был действительно захватывающим игроком. Я надеюсь, что мы сможем вернуть его. Он не хотел уходить с поля после 60 минут. Ни за что. Он не хотел этого. Вероятно, он чувствует, что ему есть что доказывать".



Грилиш доказал, что он по-прежнему может влиять на ход матчей Премьер-Лиги, блестяще дебютировав за "Эвертон" на новом домашнем стадионе "ирисок". Предыдущий раз 29-летний англичанин отдавал результативную передачу еще в сентябре 2024 за "Сити", но в матче, ознаменовавшем торжественное открытие стадиона "Хилл Дикинсон" в Премьер-Лиге, он отдал сразу две. Вопросы о его мотивации начинают исчезать.



МЮ с трудом справляется с середняками



Рубен Аморим добился больших успехов в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" в матчах против континентальных соперников и новичков Премьер-Лиги. Он достойно выступил против лучших команд Англии, одержав победу на "Этихад", сыграв вничью на "Энфилде" и взяв верх в серии пенальти против "Арсенала".



Но он беспомощен, когда сталкивается с соперниками из середины таблицы. В прошлом сезоне, после своего прихода в ноябре, Аморим провел 14 матчей Премьер-Лиги против команд, которые в итоге заняли места с седьмого по 17-е. "Юнайтед" выиграл два матча, два сыграл вничью и 10 проиграл, набрав восемь очков из 42 возможных.



Одна из этих двух побед была одержана в гостях у "Фулхэма" со счетом 0:1. И здесь "красным дьяволам" снова понадобилась удача, чтобы выйти вперед, поскольку Лени Йоро ушел от наказания за толчок двумя руками Калвина Бэсси. На этот раз они упустили преимущество и не могли жаловаться. "Юнайтед" был лучшей командой в течение 20 минут, а "Фулхэм" — в остальное время.



Ришарлисон наслаждается сотрудничеством с Франком



После двух голов в матче против "Бернли" Ришарлисон снова сыграл важную роль в блестящей победе "Тоттенхэма" над "Манчестер Сити". Бразилец, которого прочили в качестве разменной монеты в сделке по Эберечи Эзе, которая так и не состоялась, был очень резок, когда упомянул о беседе с Томасом Франком, новым менеджером "шпор".



"Это было очень важно", — сказал бразильский нападающий. "Каждый раз, когда открывается трансферное окно, меня называют среди тех, кто может уйти, вернуться в Бразилию или отправиться куда-нибудь еще. Но я всегда был сосредоточен на "Тоттенхэме" и никогда не разговаривал об уходе. Мои дела идут хорошо. Надеюсь, смогу продолжать усердно работать и получать шансы показывать все, на что способен. Сейчас я хочу продолжать в том же духе и играть так же".



Субименди демонстрирует новый подход "канониров"



В этом сезоне у "Арсенала" появилось новое оружие. В матче с "Лидсом" они создали проблемы сопернику агрессивным прессингом. Хозяева должны были выйти вперед, когда Мартин Субименди, которому положено быть самым глубоким полузащитником "канониров", прочитал попытку "Лидса" разыграть мяч из обороны.



Виктор Дьекереш не сумел воспользоваться моментом, но вскоре этот прием сработал. Партнер Субименди по полузащите Деклан Райс вмешался в игру и отвоевал мяч. Райс отдал на Субименди, который находился рядом. Субименди принял мяч и отпасовал Юрриену Тимберу, который вывел Букайо Саку на ворота.



Это был обнадеживающий знак для Микеля Артеты, а "Лидс" не смог справиться с удушающей тактикой соперника. В прошлом сезоне "Арсенал" слишком часто упускал преимущество, ведя 1:0. Было слишком много ничьих на домашнем поле и потерянных очков из выигрышных позиций. У Артеты самая крепкая оборона в Премьер-Лиге, но его команда должна стать более напористой, если хочет завоевать титул.



Ираола сохраняет спокойствие, несмотря на бурное лето



Этим летом "Борнмут" потерял талантливых игроков на сумму свыше 200 миллионов фунтов, но, к чести Андони Ираолы, трудно заметить разницу между командой прошлого сезона и нынешнего. "Борнмут" продолжил многообещающее выступление после поражения в Ливерпуле, одержав победу на домашнем поле против "Вулверхэмптона".



В составе "вишен" появилось пять новых игроков, в том числе дебютант Амин Адли, купленный за 25 миллионов фунтов у "Байера", а Эли Жуниор Крупи снова вышел на замену. Хозяева были организованы и первые матчи нового сезона обнадеживают болельщиков "Борнмута".



Ираола отметил, что защитник Бафоде Диаките, еще один из новичков, значительно прибавил уже по ходу матча. "У нас было много изменений", — сказал Ираола. — "Амин и Жуниор Крупи делали все правильно, но не всегда синхронно. Им нужно лучше узнать своих товарищей по команде, а нам нужно лучше узнать их. Думаю, чем больше мы будем играть вместе, тем лучше будем".



Межбри показывает, за счет чего "Бернли" может получить шанс



Вряд ли неизбежная борьба "Бернли" за выживание будет основана на превосходстве над другими командами. Дисциплина и трудолюбие станут ключевыми компонентами плана Скотта Паркера. Именно эти качества позволили "кларетовым" добыть первую победу в сезоне — они одержали победу последними из тройки новичков, но сделали это уже во втором туре, что говорит о серьезном настрое пополнения из Чемпионшипа.



В матче против "Сандерленда" они владели мячом большую часть времени, но моментов для гола было мало. Зная, что от его команды ожидают болельщики и тренер, Ганнибал Межбри воплотил в жизнь трудовую этику. Тунисский полузащитник без устали давил на соперников, боролся за потерянные мячи и, вообще, раздражал всех в стане соперника.



Часто игроки, прошедшие академию "Манчестер Юнайтед", обладают природным талантом, но терпят неудачу, когда дело доходит до того, чтобы подкрепить его усилиями, необходимыми для достижения вершин. Межбри пришлось отправиться в Чемпионшип, чтобы реанимировать свою карьеру после того, как его путь на "Олд Траффорд" оказался заблокирован. Он выглядит решительным, чтобы показать, что может справиться с футболом Премьер-Лиги, и будет надеяться, что его команда сможет сделать то же самое.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru